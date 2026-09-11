«Тому, кто это придумал, надо к врачу». Браташ — об идее с буллитами перед играми КХЛ

Главный тренер «Адмирала» Олег Браташ после победы над ЦСКА (4:2) прокомментировал идею о переносе серий буллитов в матчах Фонбет Континентальной хоккейной лиги.

— У вас были буллиты в прошлой игре, в этой тоже было близко. В хоккейном пространстве вообще витает тема буллитов. Как относитесь к возможному новшеству со следующего сезона?

— Мне трудно найти здесь подходящие слова (смеётся). Мне кажется, тому, кто это придумал, нужно к врачу обратиться, — передаёт слова Браташа корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

Напомним, ранее президент КХЛ Алексей Морозов рассказал об идее проводит