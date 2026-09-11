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«Тому, кто это придумал, надо к врачу». Браташ — об идее с буллитами перед играми КХЛ

«Тому, кто это придумал, надо к врачу». Браташ — об идее с буллитами перед играми КХЛ
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Главный тренер «Адмирала» Олег Браташ после победы над ЦСКА (4:2) прокомментировал идею о переносе серий буллитов в матчах Фонбет Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 сентября 2026, пятница. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 4
Адмирал
Владивосток
1:0 Бучельников (Коттон, Зернов) – 16:25 (5x4)     1:1 Булавчук (Усманов, Чезганов) – 36:23 (5x5)     1:2 Мусоров (Волков, Хулапов) – 45:26 (5x5)     2:2 Дроздов (Карнаухов, Мамин) – 52:59 (5x5)     2:3 Грасс (Камара, Шулак) – 56:00 (5x4)     2:4 Моисеев (Булавчук) – 59:22 (en)    

— У вас были буллиты в прошлой игре, в этой тоже было близко. В хоккейном пространстве вообще витает тема буллитов. Как относитесь к возможному новшеству со следующего сезона?
— Мне трудно найти здесь подходящие слова (смеётся). Мне кажется, тому, кто это придумал, нужно к врачу обратиться, — передаёт слова Браташа корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

Напомним, ранее президент КХЛ Алексей Морозов рассказал об идее проводит