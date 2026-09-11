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Гатиятулин рассказал об аспектах в игре, которые необходимо исправить «Ак Барсу»

Гатиятулин рассказал об аспектах в игре, которые необходимо исправить «Ак Барсу»
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после поражения от «Металлурга» (2:3 Б) ответил, какие аспекты игры необходимо исправить казанскому клубу.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 сентября 2026, пятница. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
Б
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Терехов (Семёнов, Миллер) – 00:20 (5x5)     1:1 Исхаков – 05:38 (4x5)     2:1 Галимов (Семёнов, Миллер) – 49:48 (5x5)     2:2 Силантьев (Михайлис, Провольнев) – 59:51 (5x5)     2:3 Исхаков – 65:00    

«Вы видели, что только предыдущий матч мы играли в этих сочетаниях. Видно, что добавили во многих компонентах, взаимопонимание стало намного лучше. Но есть моменты, в которых ещё нужно прибавлять. Это выход из зоны из-под давления, игра в большинстве пока требует наладки. При этом играли с желанием, с азартом.

Мы только второй матч проводим в этих сочетаниях. За один матч невозможно определить потенциал или сыгранность игроков, понять всё, что мы можем увидеть. Поэтому оставили прежние сочетания. Сегодня взаимодействовали уже намного лучше, движение было лучше, острых моментов создали достаточно», –