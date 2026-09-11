Гатиятулин — о Соколове: они с Денисенко играли вместе на МЧМ, но это было давно

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после поражения от «Металлурга» (2:3 Б) высказался о новичке команды, нападающем Егоре Соколове.

«Что касается Егора Соколова, то мы знаем, что они с Григорием Денисенко вместе играли на молодёжном чемпионате мира. Но это было давно, время идёт. Хотя где-то в уме мы этот вариант держим.

У нас есть и другие ребята, будем смотреть. Будем смотреть в том числе, как игроки реагируют на фоне усталости», – передаёт слова Гатиятулина корре