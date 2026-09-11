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Гатиятулин — о Соколове: они с Денисенко играли вместе на МЧМ, но это было давно

Гатиятулин — о Соколове: они с Денисенко играли вместе на МЧМ, но это было давно
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после поражения от «Металлурга» (2:3 Б) высказался о новичке команды, нападающем Егоре Соколове.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 сентября 2026, пятница. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
Б
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Терехов (Семёнов, Миллер) – 00:20 (5x5)     1:1 Исхаков – 05:38 (4x5)     2:1 Галимов (Семёнов, Миллер) – 49:48 (5x5)     2:2 Силантьев (Михайлис, Провольнев) – 59:51 (5x5)     2:3 Исхаков – 65:00    

«Что касается Егора Соколова, то мы знаем, что они с Григорием Денисенко вместе играли на молодёжном чемпионате мира. Но это было давно, время идёт. Хотя где-то в уме мы этот вариант держим.

У нас есть и другие ребята, будем смотреть. Будем смотреть в том числе, как игроки реагируют на фоне усталости», – передаёт слова Гатиятулина корре