«Делай что должно, и будь что будет». Браташ — о турнирных перспективах «Адмирала»

Главный тренер «Адмирала» Олег Браташ оценил перспективы команды в текущем сезоне Фонбет Континентальной хоккейной лиги.

— Перед сезоном многие записывали «Адмирал» в число слабейших команд в лиге. Насколько влияли на команду такие разговоры?

— Мы просто работали. Всегда живу по принципу «делай что должно, и будь что будет». Мы делали что должно, как получится – так получится.

— Возможно ли переформатирование по ходу сезона, получится усилить состав?

— Вопрос по усилению не ко мне. Я селекцией не занимаюсь. Голос тут у меня совещательный. Буду работать с теми, кто есть у меня в руках.

— Данила Моисеев весь сезон прошлый пропустил. Как в него поверили?

— Если вы в курсе, он был на пробном контракте. Только работой своей пробился в состав.

— В этом сезоне расписание более комфортное с точки зрения расписания матчей?

— Мы не оцениваем расписание, а просто работаем по нему, — передаёт слова Браташа корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.