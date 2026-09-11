Разин привёл статистику Яковлева, объясняя его отсутствие в составе «Металлурга»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин объяснил отсутствие защитника Егора Яковлева в составе команды. Ранее игрок был выбран капитаном на сезон-2026/2027, однако ещё не провёл ни одной игры в текущем регулярном чемпионате.

«Не буду обсуждать качество хоккея Яковлева. Егор – олимпийский чемпион, чемпион мира, ведёт благотворительные проекты – он молодец. Но я назову две цифры предыдущего сезона.

Хотя в меня сейчас стрелы полетят, но молчать смысла нет. Меня обвиняют, что я не дал Ткачёву сыграть последний матч регулярного чемпионата, из-за чего он не выбил бонус в 100 млн. Какой плохой тренер… А кому он проиграл?

Энасу, Окулову и Лиможу. Лимож и Энас играют в связке, Окулов играет на позиции в большинстве слева на полборта, где и Вова Ткачёв. Окулов отдавал Шарипзянову – сколько Дамир забил от синей линии? Рекорд сезона. Минимум пять он забил. Правильно? Правильно. Сколько Яковлев забил с этой позиции? Два.

То есть Ткачёв проиграл одно очко. Я сказал, что назову две цифры. Ту-ду-ду, барабанная дробь… У нас был Валерий Орехов. Есть бонусы по показателю полезности. Можно войти в тройку, получить бонусы – не 100 млн, а поменьше. Орехов с кем играл в плей-офф? С Яковлевым.

Валерий закончил на четвёртом месте по плюс/минус и не выбил большой бонус. У него был показатель полезности «+30». А какой был показатель полезности у его партнёра Яковлева? Май френд, ты уже смотришь там? (обращается к журналисту. — Прим. «Чемпионата») Ноль. Я виноват? Вот и всё, это статистика. Сейчас снова полетят фразы после Кузнецова, что тренер плохой, но такова статистика», – передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.