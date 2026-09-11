Департамент судейства КХЛ признал, что гол ЦСКА в матче с «Адмиралом» был отменён ошибочно

Департамент судейства КХЛ разъяснил видеопросмотр в матче Фонбет регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 между ЦСКА и «Адмиралом». Получается, что судейская ошибка прямым образом повлияла на итоговый результат матча. Важно отметить, что на момент удаления нападающего хозяев Дениса Зернова счёт должен был быть 3:2 в пользу ЦСКА, плюс после этого армейцы должны были получить две минуты большинства за необоснованный запрос и затяжку игры соперником.

«На 50-й минуте матча после гола, забитого игроком ЦСКА Максимом Соркиным (№27), главный тренер «Адмирала» взял запрос на положение «вне игры». Центр видеоанализа КХЛ после рассмотрения эпизода принял ошибочное решение о том, что положение «вне игры» было, и отменил взятие ворот.

Сотрудник Центра видеоанализа КХЛ отстранён от работы, к нему будут применены дисциплинарные санкции. КХЛ в лице Департамента судейства приносит извинения болельщикам и командам-участникам матча», — говорится в заявлении.