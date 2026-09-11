Разин — об отсутствии Яковлева: круговорот воды, ушли старички — зашли молодые

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин, отвечая на вопрос об отсутствии защитника Егора Яковлева в составе команды, высказался о возрастающей роли молодых игроков.

«Ушли старички – зашли молодые. У «Ак Барса» ушли Фальковский, Карпухин, дисквалификация Миллера – это три человека. Открылось место молодому парню. В природе что есть? Круговорот воды: одни люди уходят, другие приходят. У нас заходили Гребёнкин, Юров, Канцеров, Набоков, они заходили на те же места. Когда я приходил в «Металлург», если бы остались иностранцы, то эти бы ребята не заиграли. Правильно? Правильно. Эти ребята становились сильнее.

Если вы вспомните чемпионский сезон, то весь регулярный чемпионат, то у нас первыми выходили. Кто-нибудь помнит? Или вы только «Ак Барс» смотрите? Подскажу. Первая пятёрка была Зернов – Карпов – Акользин. В плей-офф мы со скрипом обыграли «Амур» в первом раунде, и стали выходить Силантьев и Канцеров – это плюс для магнитогорского хоккея?

После первого тура первыми стали выходить Силантьев и Канцеров. Это плюс для нашего хоккея?» – передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.