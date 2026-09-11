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«Чем раньше на землю опустимся, тем лучше». Никитин — о сенсационном поражении ЦСКА

«Чем раньше на землю опустимся, тем лучше». Никитин — о сенсационном поражении ЦСКА
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал поражение от «Адмирала» (2:4) в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 сентября 2026, пятница. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 4
Адмирал
Владивосток
1:0 Бучельников (Коттон, Зернов) – 16:25 (5x4)     1:1 Булавчук (Усманов, Чезганов) – 36:23 (5x5)     1:2 Мусоров (Волков, Хулапов) – 45:26 (5x5)     2:2 Дроздов (Карнаухов, Мамин) – 52:59 (5x5)     2:3 Грасс (Камара, Шулак) – 56:00 (5x4)     2:4 Моисеев (Булавчук) – 59:22 (en)    

— Какие тут комментарии? Надо извиниться перед болельщиками, которые пришли на трибуны. Чем раньше мы на землю опустимся, тем лучше для нас.

— Почему команда повторяет ошибки прошлого сезона в плане отношению к делу? Как с этим быть дальше?
— Психология – вечно изучаемый процесс. Людям свойственно повторять свои ошибки, если не делаешь выводы. Ещё раз говорю, простые вещи иногда делать сложнее всего, пока у нас с этим проблемы, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

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