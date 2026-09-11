«Чем раньше на землю опустимся, тем лучше». Никитин — о сенсационном поражении ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал поражение от «Адмирала» (2:4) в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027.

— Какие тут комментарии? Надо извиниться перед болельщиками, которые пришли на трибуны. Чем раньше мы на землю опустимся, тем лучше для нас.

— Почему команда повторяет ошибки прошлого сезона в плане отношению к делу? Как с этим быть дальше?

— Психология – вечно изучаемый процесс. Людям свойственно повторять свои ошибки, если не делаешь выводы. Ещё раз говорю, простые вещи иногда делать сложнее всего, пока у нас с этим проблемы, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.