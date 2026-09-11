Разин — о Яковлеве: капитан должен доказывать всё игрой, а потом что-то говорить

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал ситуацию с капитанством Егора Яковлева. Перед стартом прошлого сезона защитник был лишён капитанской нашивки решением тренера. На сезон-2026/2027 Яковлев был вновь выбран капитаном, однако ещё не провёл ни одной игры в текущей регулярке.

– В прошлом сезоне у вас был вопрос по капитану, в этом вы выбрали Яковлева капитаном, но он не играет. Проясните.

– У нас закончился чемпионский сезон, Егор Яковлев поднял кубок. Посмотрите на его статистику в позапрошлом сезоне: 0+7 и показатель полезности «-7». Он заслуживал стать капитаном в следующем сезоне? На лица у меня плохая память, а вот если о цифрах, то я вспомню, с кем мы сыграли и кто какой по счёту забил гол.

– Капитан – это не всегда лучший игрок команды по статистике. Это может быть лидер в раздевалке, по ментальному духу, ветеран клуба.

– Это ваше мнение, оно имеет место быть. Я считаю, что капитан – это проводник между тренером и командой. Капитан должен всё показывать своей игрой, самоотдачей, а потом что-то говорить в раздевалке, – передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.