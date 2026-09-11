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Разин — о капитане команды Яковлеве: на данный момент Егор слабее тех, кто в составе

Разин — о капитане команды Яковлеве: на данный момент Егор слабее тех, кто в составе
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин объяснил, каким образом защитник Егор Яковлев вновь стал капитаном команды на сезон-2026/2027.

– Поясните пожалуйста, как Егор Яковлев стал капитаном летом?
– Прошлый сезон у Яковлева был лучшим по набранным очкам. Почему? Потому что было много передач Ткачёву и Канцерову. Значит, Андрей Владимирович [Разин] раскрыл Яковлева? На данный момент Егор Яковлев слабее тех, кто в составе, – передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Перед стартом прошлого сезона защитник был лишён капитанской нашивки решением тренера. На сезон-2026/2027 Яковлев был вновь выбран капитаном, однако ещё не провёл ни одной игры в текущей регулярке.

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