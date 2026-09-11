Тренер «Металлурга» Разин отреагировал на вопрос о возможности обмена Егора Яковлева

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин ответил на вопрос о возможном обмене защитника Егора Яковлева.

– Выбор капитана – это выбор команды или тренера?

– Следующий вопрос.

– То есть Яковлева ждёт обмен?

– Уфф… Ха-ха. Нет ответа, – передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Напомним, перед стартом прошлого сезона 34-летний защитник был лишён капитанской нашивки решением тренера. На сезон-2026/2027 Яковлев был вновь выбран капитаном, однако ещё не провёл ни одной игры в текущей регулярке. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до конца сезона-2026/2027. Егор выступает за «Металлург» с 2019 года.