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Тренер «Металлурга» Разин отреагировал на вопрос о возможности обмена Егора Яковлева

Тренер «Металлурга» Разин отреагировал на вопрос о возможности обмена Егора Яковлева
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин ответил на вопрос о возможном обмене защитника Егора Яковлева.

– Выбор капитана – это выбор команды или тренера?
– Следующий вопрос.

– То есть Яковлева ждёт обмен?
– Уфф… Ха-ха. Нет ответа, – передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Напомним, перед стартом прошлого сезона 34-летний защитник был лишён капитанской нашивки решением тренера. На сезон-2026/2027 Яковлев был вновь выбран капитаном, однако ещё не провёл ни одной игры в текущей регулярке. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до конца сезона-2026/2027. Егор выступает за «Металлург» с 2019 года.

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