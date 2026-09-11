Разин: не мучусь, у меня всё в порядке. Хочу Ferrari, яхту и Кубок Гагарина

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин не стал отвечать на вопрос про вратаря Илью Самсонова. Летом магнитогорский клуб получил права на голкипера в результате обмена с «Сочи». 8 сентября Самсонов подписал двусторонний контракт с «Сан-Хосе Шаркс».

– По Егору Яковлеву вопрос закрыт. Больше про Яковлева и Кузнецова я отвечать не буду.

– А про Илью Самсонова?

– Какое отношения имею к Самсонову? А при чём тут Самсонов?

– Может, чтобы не мучиться…

– А я не мучусь, у меня всё в порядке.

– Вам же некомфортно каждый раз объяснять.

– А я всё объяснил. Я так развёрнуто ответил – вы что хотите?

– Может, вы хотите обменять его?

– Это не ко мне вопрос.

– Но вы хотели бы?

– Я много чего хочу: машину Ferrari, яхту, Кубок Гагарина, само собой. Все мои хотелки не связаны, – передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.