«Он поехал на рентген, шайбой попало». Тренер ЦСКА Никитин — о повреждении Бучельникова

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после поражения от «Адмирала» (2:4) высказался о состоянии здоровья нападающего армейцев Дмитрия Бучельникова.

— Оборона сыграла не так, как вы рассчитывали? Или вся команда?

— Это командное поражение, 100%. Защитник – такая же часть игры. Хорошее нападение даёт шанс на хорошую защиту, хорошая защита даёт шанс на хорошую атаку. У нас это было эпизодически, мы проиграли триггерные точки, когда матч мог качнуться в одну или другую сторону. Всегда нужно держать фокус и мотивацию. Но это происходит, когда ты сам с собой в гармонии находишься.

— Сегодня дебютировал Иван Юкин.

— Как раз Юка был светлым пятном. Он понимал, что это первая игра, нужно рубиться за шайб