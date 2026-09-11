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«Он поехал на рентген, шайбой попало». Тренер ЦСКА Никитин — о повреждении Бучельникова

«Он поехал на рентген, шайбой попало». Тренер ЦСКА Никитин — о повреждении Бучельникова
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после поражения от «Адмирала» (2:4) высказался о состоянии здоровья нападающего армейцев Дмитрия Бучельникова.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 сентября 2026, пятница. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 4
Адмирал
Владивосток
1:0 Бучельников (Коттон, Зернов) – 16:25 (5x4)     1:1 Булавчук (Усманов, Чезганов) – 36:23 (5x5)     1:2 Мусоров (Волков, Хулапов) – 45:26 (5x5)     2:2 Дроздов (Карнаухов, Мамин) – 52:59 (5x5)     2:3 Грасс (Камара, Шулак) – 56:00 (5x4)     2:4 Моисеев (Булавчук) – 59:22 (en)    

— Оборона сыграла не так, как вы рассчитывали? Или вся команда?
— Это командное поражение, 100%. Защитник – такая же часть игры. Хорошее нападение даёт шанс на хорошую защиту, хорошая защита даёт шанс на хорошую атаку. У нас это было эпизодически, мы проиграли триггерные точки, когда матч мог качнуться в одну или другую сторону. Всегда нужно держать фокус и мотивацию. Но это происходит, когда ты сам с собой в гармонии находишься.

— Сегодня дебютировал Иван Юкин.
— Как раз Юка был светлым пятном. Он понимал, что это первая игра, нужно рубиться за шайб