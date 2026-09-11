Результаты матчей КХЛ на 11 сентября 2026 года

Сегодня, 11 сентября, прошли очередные матчи регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027. Всего состоялись четыре встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 11 сентября 2026 года:

«Лада» – «Торпедо» — 2:7;

«Ак Барс» – «Металлург» Мг — 2:3 Б;

«Нефтехимик» – «Автомобилист» — 3:1;

ЦСКА – «Адмирал» — 2:4.

Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ярославский «Локомотив».