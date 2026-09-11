Сегодня, 11 сентября, состоялись пять матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 11 сентября 2026 года:

«Молот» – «Динамо» СПб — 6:4;

«Торос» – «Звезда» — 4:5 ОТ;

«Ижсталь» – «Химик» — 2:4;

«Кристалл» – «Нефтяник» — 1:6;

«Дизель» – «Барс» — 1:3.

По итогам прошлого сезона победителем регулярного чемпионата стал новокузнецкий «Металлург». Кубок России завоевала «Югра».

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 58 матчей. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года и продлится 198 календарных дней. Плей-офф начнётся 22 марта.