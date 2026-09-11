Сегодня, 11 сентября, прошли четыре матча OLIMPBET Молодёжной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня МХЛ.

Результаты матчей МХЛ на 11 сентября 2026 года:

МХК «Спартак MAX» – «Крылья Советов» — 2:0;

«СКА-1946» – «Тайфун» — 3:2 ОТ;

МХК «Динамо» СПб – «Сахалинские Акулы» — 1:0;

«Красная Машина Атлант» – «Красная Машина Юниор» — 4:1.

Регулярный чемпионат Молодёжной хоккейной лиги продлится до 22 марта 2027 года. В сезоне-2026/2027 команды сыграют равное количество матчей в регулярке: каждая проведёт по 54 игры: 27 на своём льду и 27 на площадке соперника. 25 марта на Западе и 26 марта на Востоке стартуют матчи плей-ин. Плей-офф пройдёт со 2 апреля по 24 мая 2027 года.