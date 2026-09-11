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Разин заявил, что в случае введения предматчевых буллитов в больших городах будут давки

Разин заявил, что в случае введения предматчевых буллитов в больших городах будут давки
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин выразил своё отношение к идее переноса серии буллитов в регулярном чемпионате Фонбет Континентальной хоккейной лиги.

– Была новость, что КХЛ рассматривает возможность введения буллитов до матча. Как вы к этому относитесь?
– Как я понял из слов президента лиги, нужно, чтобы люди быстрее садились на трибуны. Я один раз, когда был безработным, пытался вовремя успеть на хоккей, долго стоял в очереди, искал место для парковки. То есть в моём понимании в некоторых городах будет давка, чтобы попасть на это мероприятие, – передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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