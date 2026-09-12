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Гатиятулин — о Хейзе: уже на первой тренировке увидели, что Кевин — большой мастер

Гатиятулин — о Хейзе: уже на первой тренировке увидели, что Кевин — большой мастер
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после поражения от «Металлурга» (2:3 Б) прокомментировал игру новичка команды нападающего Кевина Хейза.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 сентября 2026, пятница. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
Б
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Терехов (Семёнов, Миллер) – 00:20 (5x5)     1:1 Исхаков – 05:38 (4x5)     2:1 Галимов (Семёнов, Миллер) – 49:48 (5x5)     2:2 Силантьев (Михайлис, Провольнев) – 59:51 (6x5)     2:3 Исхаков – 65:00    

– Понятно, что Кевин Хейз проходит непростой период адаптации, но сегодня выглядел уже лучше. В одном из моментов он вышел один на один, и показалось, что несколько вальяжно пытался реализовать этот выход. Вы согласны с такой оценкой или в той ситуации по-другому сыграть было сложно?
– Уже на первой тренировке мы увидели, что Кевин – большой мастер. Но у него очень давно не было стабильной игровой практики, поэтому здесь всем нужно набраться терпения. Видна динамика по сравнению с первым матчем, он будет прибавлять. Делает много хороших, правильных вещей. А вопрос исполнения – дело времени, – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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