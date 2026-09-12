Гатиятулин — о Хейзе: уже на первой тренировке увидели, что Кевин — большой мастер

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после поражения от «Металлурга» (2:3 Б) прокомментировал игру новичка команды нападающего Кевина Хейза.

– Понятно, что Кевин Хейз проходит непростой период адаптации, но сегодня выглядел уже лучше. В одном из моментов он вышел один на один, и показалось, что несколько вальяжно пытался реализовать этот выход. Вы согласны с такой оценкой или в той ситуации по-другому сыграть было сложно?

– Уже на первой тренировке мы увидели, что Кевин – большой мастер. Но у него очень давно не было стабильной игровой практики, поэтому здесь всем нужно набраться терпения. Видна динамика по сравнению с первым матчем, он будет прибавлять. Делает много хороших, правильных вещей. А вопрос исполнения – дело времени, – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.