15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гатиятулин — о Миллере: Митч уже всем доказал, что он мастер, он всё понимает

Гатиятулин — о Миллере: Митч уже всем доказал, что он мастер, он всё понимает
Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после поражения от «Металлурга» (2:3 Б) высказался об игре защитника казанцев Митчелла Миллера.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 сентября 2026, пятница. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
Б
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Терехов (Семёнов, Миллер) – 00:20 (5x5)     1:1 Исхаков – 05:38 (4x5)     2:1 Галимов (Семёнов, Миллер) – 49:48 (5x5)     2:2 Силантьев (Михайлис, Провольнев) – 59:51 (6x5)     2:3 Исхаков – 65:00    

– Хотелось бы спросить об ошибке Митчелла Миллера. В большинстве он отдал передачу за спину, после чего показалось, что во втором периоде выпал из рисунка игры, потерял стабильность и с шайбой, и без неё. С чем это было связано и как удалось вернуть его в игру?
– Все мы знаем, что Митч из тех игроков, которым нужно забить гол. Мы разговариваем практически ежедневно. Говорим, что голы никуда не денутся. Отмечу, что в прошлом сезоне он сделал большой шаг вперёд в плане ответственности.

– В прошлом сезоне, как раз в сентябре, у него уже возникали проблемы с игрой в обороне, он даже попадал в резерв. Видите сейчас продолжение той ситуации или это разные вещи?
– Нет, это разные ситуации. Я уже