Гатиятулин — о Миллере: Митч уже всем доказал, что он мастер, он всё понимает

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после поражения от «Металлурга» (2:3 Б) высказался об игре защитника казанцев Митчелла Миллера.

– Хотелось бы спросить об ошибке Митчелла Миллера. В большинстве он отдал передачу за спину, после чего показалось, что во втором периоде выпал из рисунка игры, потерял стабильность и с шайбой, и без неё. С чем это было связано и как удалось вернуть его в игру?

– Все мы знаем, что Митч из тех игроков, которым нужно забить гол. Мы разговариваем практически ежедневно. Говорим, что голы никуда не денутся. Отмечу, что в прошлом сезоне он сделал большой шаг вперёд в плане ответственности.

– В прошлом сезоне, как раз в сентябре, у него уже возникали проблемы с игрой в обороне, он даже попадал в резерв. Видите сейчас продолжение той ситуации или это разные вещи?

– Нет, это разные ситуации. Я уже