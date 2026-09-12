Тренер «Ак Барса» Гатиятулин объяснил причины отсутствия в составе Алексея Пустозёрова

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин объяснил причины отсутствия в составе нападающего Алексея Пустозёрова.

– При становлении команды важно побывать в разных ситуациях, сыграть с разными соперниками, против разных стилей. Процесс идёт – есть движение, хорошие моменты. Я уже озвучил, над чем нам ещё нужно работать и что нужно отлаживать, в том числе в большинстве.

Мы практически с чистого листа создали бригады большинства. Здесь нужно понимать, что это не просто набор имён. Мы смотрим, каким функционалом он обладает на каждой позиции. Смотрим, анализируем, есть мысли по другим сочетаниям. Пока работа идёт. Возможно, что-то ещё попробуем в других сочетаниях.

– Уже три матча подряд не видим в составе Алексея Пустозёрова. Что с ним? Есть ли травма?

– Травмы нет. Алексей готовится вместе с командой. Вы знаете наш принцип определения состава, я его не раз озвучивал, – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.