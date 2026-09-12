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Гатиятулин — о Билялове: сейв из старой школы, мы в Тимура верим, не удивлены

Гатиятулин — о Билялове: сейв из старой школы, мы в Тимура верим, не удивлены
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после поражения от «Металлурга» (2:3 Б) оценил игру голкипера казанцев Тимура Билялова.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 сентября 2026, пятница. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
Б
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Терехов (Семёнов, Миллер) – 00:20 (5x5)     1:1 Исхаков – 05:38 (4x5)     2:1 Галимов (Семёнов, Миллер) – 49:48 (5x5)     2:2 Силантьев (Михайлис, Провольнев) – 59:51 (6x5)     2:3 Исхаков – 65:00    

– В полуфинальной серии много говорилось о том, что «Ак Барс» сумел переиграть «Металлург» в том числе за счёт габаритов и физического давления, за счёт таких игроков, как Яшкин. Согласны, что сегодня команде не хватило именно этого компонента?
– Сейчас начало сезона, команда сильно обновилась. Тогда, возможно, оставалось докрутить какие-то детали. Сейчас изменения в команде большие. Нужна сыгранность, нам нужно понять, какие сочетания будут наиболее эффективными. Поэтому процесс идёт.

Повторюсь, движение вперёд есть. Нам важно понять команду, а эти игры дают много информации. Впереди много аналитической работы. Будем смотреть, за счёт чего, за счёт каких козырей мы будем побеждать.

– Егор Соколов может добавить команде именно в этом компоненте – в силовой игре?
– Да. Он силовой игрок, не избегает единоборств, смело идёт на обострение. Думаю, ему вполне по силам прибавлять, так же, как и всем ребятам.

– Как вы прокомментируете сегодняшний сейв Тимура Билялова? Казалось, что он уже отыгран, но сумел сложиться и эффектно сыграть ловушкой.
– Эффектный сейв. Наверное, где-то из старой школы. Мы знаем, что Тимур обладает многими качествами, мы в него верим и не удивлены, – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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