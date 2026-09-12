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Игрок «Ак Барса» Дыняк: ребята красавцы, некого упрекнуть в безалаберном отношении

Игрок «Ак Барса» Дыняк: ребята красавцы, некого упрекнуть в безалаберном отношении
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Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк прокомментировал поражение от «Металлурга» (2:3 Б) в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 сентября 2026, пятница. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
Б
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Терехов (Семёнов, Миллер) – 00:20 (5x5)     1:1 Исхаков – 05:38 (4x5)     2:1 Галимов (Семёнов, Миллер) – 49:48 (5x5)     2:2 Силантьев (Михайлис, Провольнев) – 59:51 (6x5)     2:3 Исхаков – 65:00    

«Нам ещё есть куда расти. Там тоже играют мастеровитые ребята, которые могут придумать момент из ничего. Будем смотреть видео и стараться, чтобы таких ситуаций больше не возникало.

Пару моментов зацепили, но мелочи решают. Все ребята красавцы, пластались, некого упрекнуть в каком-то безалаберном отношении. Где-то нам не повезло. Конечно, начало сезона, нагрузки уже не такие, как на предсезонке. Где-то уже отходим от них, ребята стараются.

Неплохо двигаемся, но не хватило немного в мелочах. Не прёт чуть-чуть. Кому-то прёт, кому-то нет, это нужно как-то заслужить, какой-то мусорный гол схватить и зацепить удачу. Мы хотим побеждать всегда, но можно плюсик поставить за эту домашнюю серию», – передаёт слова Дыняка корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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