Игрок «Ак Барса» Дыняк: ребята красавцы, некого упрекнуть в безалаберном отношении

Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк прокомментировал поражение от «Металлурга» (2:3 Б) в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027.

«Нам ещё есть куда расти. Там тоже играют мастеровитые ребята, которые могут придумать момент из ничего. Будем смотреть видео и стараться, чтобы таких ситуаций больше не возникало.

Пару моментов зацепили, но мелочи решают. Все ребята красавцы, пластались, некого упрекнуть в каком-то безалаберном отношении. Где-то нам не повезло. Конечно, начало сезона, нагрузки уже не такие, как на предсезонке. Где-то уже отходим от них, ребята стараются.

Неплохо двигаемся, но не хватило немного в мелочах. Не прёт чуть-чуть. Кому-то прёт, кому-то нет, это нужно как-то заслужить, какой-то мусорный гол схватить и зацепить удачу. Мы хотим побеждать всегда, но можно плюсик поставить за эту домашнюю серию», – передаёт слова Дыняка корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.