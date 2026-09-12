Дыняк — о «Металлурге»: быстрые и юркие ребята, которые любят играть с шайбой

Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк после поражения от «Металлурга» (2:3 Б) в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 высказался об игре магнитогорской команды.

– Сильно ли поменялся «Металлург» с полуфинала прошедшего плей-офф Кубка Гагарина?

– Такие же быстрые и юркие ребята, которые любят играть с шайбой. Стараются комбинировать, закрывают борт, не чураются черновой работы. В плей-офф всё по-другому, но это та же самая команда.

– Можно сказать, что это была игра уровня плей-офф?

– Ну да, такой накальчик был небольшой, – передаёт слова Дыняка корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.