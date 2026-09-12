15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Игрок «Ак Барса» Дыняк — о сейве Билялова: в конце года посмотрим на него на первом месте

Игрок «Ак Барса» Дыняк — о сейве Билялова: в конце года посмотрим на него на первом месте
Комментарии

Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк после поражения от «Металлурга» (2:3 Б) в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 прокомментировал игру голкипера казанцев Тимура Билялова и оценил его сейв в этой встрече.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 сентября 2026, пятница. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
Б
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Терехов (Семёнов, Миллер) – 00:20 (5x5)     1:1 Исхаков – 05:38 (4x5)     2:1 Галимов (Семёнов, Миллер) – 49:48 (5x5)     2:2 Силантьев (Михайлис, Провольнев) – 59:51 (6x5)     2:3 Исхаков – 65:00    

– Как смотрелся суперсейв Тимура Билялова во втором периоде?
– Он будет в топе месяца, это 100%. И в конце года посмотрим ещё на Тимура на первом месте, – передаёт слова Дыняка корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

В середине второго периода нападающий «Металлурга» Даниил Вовченко выдержал паузу и с фланга прострелил в центр, форвард магнитогорцев Люк Джонсон брос