Игрок «Ак Барса» Дыняк — о сейве Билялова: в конце года посмотрим на него на первом месте

Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк после поражения от «Металлурга» (2:3 Б) в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 прокомментировал игру голкипера казанцев Тимура Билялова и оценил его сейв в этой встрече.

– Как смотрелся суперсейв Тимура Билялова во втором периоде?

– Он будет в топе месяца, это 100%. И в конце года посмотрим ещё на Тимура на первом месте, – передаёт слова Дыняка корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

В середине второго периода нападающий «Металлурга» Даниил Вовченко выдержал паузу и с фланга прострелил в центр, форвард магнитогорцев Люк Джонсон брос