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Нападающий «Ак Барса» Денисенко: мы под нагрузками, тяжело, голова хуже думает

Нападающий «Ак Барса» Денисенко: мы под нагрузками, тяжело, голова хуже думает
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Нападающий «Ак Барса» Григорий Денисенко прокомментировал поражение от «Металлурга» (2:3 Б) в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 сентября 2026, пятница. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
Б
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Терехов (Семёнов, Миллер) – 00:20 (5x5)     1:1 Исхаков – 05:38 (4x5)     2:1 Галимов (Семёнов, Миллер) – 49:48 (5x5)     2:2 Силантьев (Михайлис, Провольнев) – 59:51 (6x5)     2:3 Исхаков – 65:00    

«Одинаково играли, плотная игра, сопернику больше повезло на буллитах. Рано делать выводы, пообщаемся, разберём игру с тренерским штабом. Пропустили в концовке за девять секунд. Такого допускать нельзя, проведём анализ и работу над ошибками.

Всегда хочется максимального результата, но для начала нормально. «Металлург» давил в последние две минуты, создал много моментов. Наша пятёрка «наелась», а тайм-аут брать было нельзя. Мы под нагрузками – тяжело, голова хуже думает. Получилось так, что нам забили», – передаёт слова Денисенко корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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