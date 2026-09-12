Нападающий «Ак Барса» Денисенко: мы под нагрузками, тяжело, голова хуже думает

Нападающий «Ак Барса» Григорий Денисенко прокомментировал поражение от «Металлурга» (2:3 Б) в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027.

«Одинаково играли, плотная игра, сопернику больше повезло на буллитах. Рано делать выводы, пообщаемся, разберём игру с тренерским штабом. Пропустили в концовке за девять секунд. Такого допускать нельзя, проведём анализ и работу над ошибками.

Всегда хочется максимального результата, но для начала нормально. «Металлург» давил в последние две минуты, создал много моментов. Наша пятёрка «наелась», а тайм-аут брать было нельзя. Мы под нагрузками – тяжело, голова хуже думает. Получилось так, что нам забили», – передаёт слова Денисенко корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.