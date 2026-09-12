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Нападающий «Ак Барса» Денисенко — о Миллере: он один из лучших защитников лиги

Нападающий «Ак Барса» Денисенко — о Миллере: он один из лучших защитников лиги
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Нападающий «Ак Барса» Григорий Денисенко после поражения от «Металлурга» (2:3 Б) в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 высказался об игре защитника казанцев Митчелла Миллера.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 сентября 2026, пятница. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
Б
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Терехов (Семёнов, Миллер) – 00:20 (5x5)     1:1 Исхаков – 05:38 (4x5)     2:1 Галимов (Семёнов, Миллер) – 49:48 (5x5)     2:2 Силантьев (Михайлис, Провольнев) – 59:51 (6x5)     2:3 Исхаков – 65:00    

– Второй матч Митчелла Миллера в этом сезоне, насколько он помогает команде?
– Он один из лучших защитников лиги. Он много помогает в команде и в равных составах, и в большинстве.

– Как смотрелся сейв Билялова?
– Великолепно! Старая школа, – передаёт слова Денисенко корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.

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