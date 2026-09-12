Нападающий «Ак Барса» Денисенко — о Миллере: он один из лучших защитников лиги

Нападающий «Ак Барса» Григорий Денисенко после поражения от «Металлурга» (2:3 Б) в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 высказался об игре защитника казанцев Митчелла Миллера.

– Второй матч Митчелла Миллера в этом сезоне, насколько он помогает команде?

– Он один из лучших защитников лиги. Он много помогает в команде и в равных составах, и в большинстве.

– Как смотрелся сейв Билялова?

– Великолепно! Старая школа, – передаёт слова Денисенко корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.