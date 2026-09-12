ЦСКА выступил с официальным заявлением по ошибочно отменённому голу в ворота «Адмирала»

ЦСКА в своём телеграм-канале отреагировал на решение Департамента судейства КХЛ признать неверным решение отменить гол команды в ворота «Адмирала» (2:4) в матче лиги.

«Матч нашей команды с «Адмиралом» оказался омрачён судейским скандалом.

В третьем периоде состоялся ключевой эпизод, который прямо повлиял на исход игры. Как сообщил Департамент судейства КХЛ, сотрудник Центра видеоанализа, рассмотрев запрос команды «Адмирал», ошибочно принял решение не засчитывать гол Максима Соркина, зафиксировав положение «вне игры». Таким образом, ЦСКА не только был лишён забитого по всем правилам гола, но и тренерский штаб соперника не был наказан двухминутным штрафом за задержку игры. Наша команда имела отличную возможность выйти вперёд, и при счёте 3:2 оставшаяся часть матча складывалась бы совершенно по другому сценарию. Прозвучавшие от лиги извинения и обещания наказать виновны