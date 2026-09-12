Александр Овечкин вернулся в расположение «Вашингтона» перед стартом сезона НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прибыл в расположение клуба.

Пресс-служба команды разместила на своих ресурсах видеозапись, на которой 40-летний нападающий находится на клубной базе.

Фото: Washington Capitals

В межсезонье россиянин подписал однолетнее соглашение со «столичными». В сентябре форварду исполнится 41 год. Овечкин возглавляет список лучших снайперов регулярных чемпионатов НХЛ — на его счету 929 заброшенных шайб. С учётом матчей на вылет он отличился 1006 раз и занимает второе место в истории лиги по этому показателю, уступая канадцу Уэйну Гретцки (1016). Старт сезона НХЛ — 2026/2027 запланирован на 29 сентября.