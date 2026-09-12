Расписание матчей КХЛ на 12 сентября 2026 года

Сегодня, 12 сентября, продолжится регулярный чемпионат Фонбет Континентальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно четыре встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 12 сентября 2026 года (время московское):

14:30. «Барыс» – «Амур»;

17:00. «Динамо» М – «Динамо» Мн;

17:00. «Спартак» – «Северсталь»;

17:00. ХК «Сочи» – СКА.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ярославский «Локомотив».