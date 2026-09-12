Расписание матчей ВХЛ на 12 сентября 2026 года

Сегодня, 12 сентября, пройдут три матча OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 12 сентября 2026 года (время московское):

09:00. «Металлург» Нк – «Динамо-Алтай»;

10:00. «Омские Крылья» – АКМ;

15:00. «Зауралье» – ХК «Калуга».

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 58 матчей. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года и продлится 198 календарных дней. Плей-офф Всероссийской хоккейной лиги начнётся 22 марта.