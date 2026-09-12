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Расписание матчей МХЛ на 12 сентября 2026 года

Расписание матчей МХЛ на 12 сентября 2026 года
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Сегодня, 12 сентября, пройдут пять матчей OLIMPBET Молодёжной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня МХЛ.

Расписание матчей МХЛ на 12 сентября 2026 года (время московское):

09:00. «Сибирские Снайперы» – «Толпар»;
10:00. «Омские Ястребы» – «Стальные Лисы»;
11:00. «Авто» – «Белые Медведи»;
13:00. «Алмаз» – «Локо»;
17:00. «СКА-1946» – «Тайфун».

Регулярный чемпионат продлится до 22 марта 2027 года. В сезоне-2026/2027 команды сыграют равное количество матчей в регулярке: каждая проведёт по 54 игры: 27 на своём льду и 27 на площадке соперника. 25 марта на Западе и 26 марта на Востоке стартуют матчи плей-ин. Плей-офф пройдёт со 2 апреля по 24 мая 2027 года.

Календарь МХЛ сезона-2026/2027
Турнирная таблица МХЛ сезона-2026/2027
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