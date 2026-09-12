Голкипер системы «Колорадо» Илья Набоков ответил на вопрос о своих планах в НХЛ

Российский голкипер системы «Колорадо Эвеланш» Илья Набоков ответил на вопрос о своих планах в НХЛ.

«Хочется попробовать свои силы в НХЛ. Пока молодой, буду стараться заиграть здесь. Планы на сезон, конечно же, сыграть в НХЛ как можно больше игр и адаптироваться здесь», — заявил Набоков на пресс-конференции.

23-летний хоккеист – воспитанник магнитогорского хоккея. В КХЛ вратарь дебютировал в сезоне-2022/2023, а в следующем сезоне стал не только основным голкипером команды, но и чемпионом России и обладателем Кубка Гагарина, а также был признан самым ценным игроком плей-офф и лучшим новичком сезона-2023/2024.