«Динамо» М — «Динамо» Мн: онлайн-трансляция матча КХЛ начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 12 сентября, в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» состоится матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором московское «Динамо» сыграет с минскими одноклубниками. Встреча начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Московская команда на старте сезона провела три игры, одну из которых выиграла. Минский клуб потерпел два поражения в двух матчах.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.