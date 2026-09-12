«Динамо» М — «Динамо» Мн: онлайн-трансляция матча КХЛ началась
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Сегодня, 12 сентября, в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» проходит матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором московское «Динамо» играет с минским «Динамо». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Фонбет Чемпионат КХЛ
12 сентября 2026, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 2
Б
Динамо Мн
Минск
1:0 Римашевский (Сикьюра, Пыленков) – 10:27 (5x4) 2:0 Меликов (Швец-Роговой, Блажиевский) – 30:34 (5x5) 2:1 Обе-Кюбель (Тирни, Энас) – 33:50 (5x4) 2:2 Алистров (Энас, Смит) – 48:28 (5x5) 3:2 Уил – 65:00
Московская команда на старте сезона провела три игры, одну из которых выиграла. Минский клуб потерпел два поражения в двух матчах.
Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.
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