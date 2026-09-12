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Спартак — Северсталь: онлайн-трансляция матча КХЛ сезона-2026/2027 начнется в 17:00 мск

«Спартак» — «Северсталь»: онлайн-трансляция матча КХЛ начнётся в 17:00 мск
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Сегодня, 12 сентября, в Москве на стадионе «Мегаспорт» состоится матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Спартак» примет череповецкую «Северсталь». Встреча начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 сентября 2026, суббота. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
8 : 0
Северсталь
Череповец
1:0 Беляев (Орлов, Филин) – 01:06 (5x5)     2:0 Гутик (Ярош) – 01:52 (5x5)     3:0 Холодилин (Котляров) – 02:00 (5x5)     4:0 Филин (Миронов, Беляев) – 24:04 (5x5)     5:0 Мальцев (Локхарт, Пивчулин) – 40:24 (5x4)     6:0 Беляев (Филин) – 40:37 (5x5)     7:0 Ярош (Холодилин) – 48:08 (5x5)     8:0 Рубцов (Беляев, Котляров) – 51:13 (5x3)    

Московская команда на старте сезона провела три игры, две из которых выиграла. «Северсталь» потерпела два поражения в трёх встречах.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.

Календарь КХЛ сезона-2026/2027
Турнирная таблица КХЛ сезона-2026/2027
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