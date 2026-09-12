«Спартак» — «Северсталь»: онлайн-трансляция матча КХЛ началась
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Сегодня, 12 сентября, в Москве на стадионе «Мегаспорт» проходит матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Спартак» принимает череповецкую «Северсталь». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Фонбет Чемпионат КХЛ
12 сентября 2026, суббота. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
8 : 0
Северсталь
Череповец
1:0 Беляев (Орлов, Филин) – 01:06 (5x5) 2:0 Гутик (Ярош) – 01:52 (5x5) 3:0 Холодилин (Котляров) – 02:00 (5x5) 4:0 Филин (Миронов, Беляев) – 24:04 (5x5) 5:0 Мальцев (Локхарт, Пивчулин) – 40:24 (5x4) 6:0 Беляев (Филин) – 40:37 (5x5) 7:0 Ярош (Холодилин) – 48:08 (5x5) 8:0 Рубцов (Беляев, Котляров) – 51:13 (5x3)
Московская команда на старте сезона провела три игры, две из которых выиграла. «Северсталь» потерпела два поражения в трёх встречах.
Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.
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