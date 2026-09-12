«Спартак» — «Северсталь»: онлайн-трансляция матча КХЛ началась

Сегодня, 12 сентября, в Москве на стадионе «Мегаспорт» проходит матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Спартак» принимает череповецкую «Северсталь». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Московская команда на старте сезона провела три игры, две из которых выиграла. «Северсталь» потерпела два поражения в трёх встречах.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.