Бывший помощник тренера «Нэшвилл Предаторз» Брент Петерсон скончался в возрасте 68 лет, сообщила пресс-служба клуба. Петерсон боролся с болезнью Паркинсона.

«С глубокой скорбью сообщаем сегодня о кончине нашего друга, коллеги и навсегда члена семьи «Нэшвилл Предаторз», Брента Петерсона.

Верный своей натуре, Брент до самой своей кончины всегда думал о других, а не о себе. Брент любил посмеяться и прожил с болезнью Паркинсона 23 года, встречая каждый день с улыбкой и шуткой, независимо от того, что приносила ему борьба в тот или иной день», — говорится в сообщении команды в социальных сетях.

Петерсон работал помощником тренера в «Нэшвилл Предаторз» с первого сезона франшизы (1998/1999) до сезона-2010/2011 под руководством бывшего главного тренера Барри Тротца, после чего ушёл в отставку.