Третьяк — о буллитах перед играми: если бы такое было интересно, в НХЛ давно бы сделали

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк оценил предложение президента КХЛ Алексея Морозова проводить серию буллитов до начала матча.

«Если бы такое было интересно, в НХЛ давно бы внесли такое правило. Если в КХЛ хотят это попробовать, лучше сделать это на [предсезонных] турнирах, посмотреть, приживётся ли это или нет. Если это понравится клубам и болельщикам, тогда стоит делать выводы», — приводит слова Третьяка ТАСС.

В случае победы в серии бросков одна из команд получает дополнительное очко. Инициатива пробивать буллиты до основного времени предложена в рамках новой стратегии развития лиги.