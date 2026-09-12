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Третьяк — о буллитах перед играми: если бы такое было интересно, в НХЛ давно бы сделали

Третьяк — о буллитах перед играми: если бы такое было интересно, в НХЛ давно бы сделали
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Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк оценил предложение президента КХЛ Алексея Морозова проводить серию буллитов до начала матча.

«Если бы такое было интересно, в НХЛ давно бы внесли такое правило. Если в КХЛ хотят это попробовать, лучше сделать это на [предсезонных] турнирах, посмотреть, приживётся ли это или нет. Если это понравится клубам и болельщикам, тогда стоит делать выводы», — приводит слова Третьяка ТАСС.

В случае победы в серии бросков одна из команд получает дополнительное очко. Инициатива пробивать буллиты до основного времени предложена в рамках новой стратегии развития лиги.

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