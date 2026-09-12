Канадский игрок ЦСКА рассказал, думает ли он о гражданстве России на примере одноклубника

Защитник ЦСКА Роб Хэмилтон ответил на вопрос о возможном получении российского гражданства.

– Может, уже подустали [от большого количества игр]?

– Думаю, все готовы к работе. Как я уже сказал, нам просто нужно немного усовершенствовать нашу игру и помогать Гамзину. Он делает для нас сейвы, однако нельзя всё время надеяться на это.

– В раздевалке вы сидите рядом с Джереми Роем, который сейчас находится в процессе получения российского гражданства. Не думали сами об этой возможности?

– На самом деле, особо об этом не думал. Меня пока о таком никто не спрашивал. Знаю, у Джереми русская жена, это явно один из факторов. Если говорить обо мне, пока нет, но через пару лет всё возможно, — сказал Хэмилтон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.