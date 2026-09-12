Аймурзин: многое из того, о чём говорит Ларионов, лучше не выносить за пределы СКА

24-летний нападающий СКА Данил Аймурзин рассказал о совместной работе с главным тренером Игорем Ларионовым.

— Главный тренер СКА Игорь Ларионов на пресс-конференциях часто проводит параллели с футболом или вспоминает свою игровую карьеру в НХЛ. А в команде за месяц с лишним работы с ним было что-нибудь подобное?

— Он говорит, что хочет играть, как сборная Испании по футболу. Это первое, что приходит на ум. Но вообще он постоянно приводит какие-то примеры и сравнения, чтобы понятнее объяснить нам свою философию. Каждый раз что-то новое, это интересно слушать. Правда, многое из того, о чём он говорит, лучше не выносить за пределы команды, — приводят слова Аймурзина «Известия».