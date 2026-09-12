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Аймурзин: многое из того, о чём говорит Ларионов, лучше не выносить за пределы СКА

Аймурзин: многое из того, о чём говорит Ларионов, лучше не выносить за пределы СКА
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24-летний нападающий СКА Данил Аймурзин рассказал о совместной работе с главным тренером Игорем Ларионовым.

— Главный тренер СКА Игорь Ларионов на пресс-конференциях часто проводит параллели с футболом или вспоминает свою игровую карьеру в НХЛ. А в команде за месяц с лишним работы с ним было что-нибудь подобное?
— Он говорит, что хочет играть, как сборная Испании по футболу. Это первое, что приходит на ум. Но вообще он постоянно приводит какие-то примеры и сравнения, чтобы понятнее объяснить нам свою философию. Каждый раз что-то новое, это интересно слушать. Правда, многое из того, о чём он говорит, лучше не выносить за пределы команды, — приводят слова Аймурзина «Известия».

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