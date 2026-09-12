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«Бывало, сходил с ума». Александр Радулов — о своих дорогих покупках в молодости

«Бывало, сходил с ума». Александр Радулов — о своих дорогих покупках в молодости
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Нападающий «Локомотива» Александр Радулов рассказал о крупных тратах в молодости и дал совет молодым игрокам.

— Башню срывало от денег, что они вдруг у тебя появились?
— Бывало, сходил с ума. Мне ещё батя говорил: «Куда ты набираешь? Зачем это?» По молодости, может, какие-то там были моменты, что мне хотелось покупать вещи какие-то брендовые, прямо с ума сходил.

Молодым пацанам я бы посоветовал, когда они зарабатывают первые деньги свои хорошие, нужно свою квартиру, не знаю, дом [купить], чтоб у тебя было своё что-то [было]. Вот это вот очень важно, — заявил Радулов в эфире шоу «Всё кроме хоккея».

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