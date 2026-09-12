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Матч между «Сочи» и СКА запланирован к проведению в назначенное время

Матч между «Сочи» и СКА запланирован к проведению в назначенное время
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Как стало известно «Чемпионату», матч регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги между «Сочи» и СКА запланирован к проведению в назначенное время — 17:00 мск. Ранее в СМИ появилась информация, что хоккеисты «Сочи» находятся в Грозном и не могут вернуться на домашний стадион.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 сентября 2026, суббота. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Хоккеисты «Сочи» в данный момент находятся в ледовом дворце «Большой» и готовятся к сегодняшнему матчу со СКА. Всё проходит в плановом и штатном режиме» — сообщил корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву источник, близкий к клубу.

«Сочи» на с