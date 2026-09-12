Матч между «Сочи» и СКА запланирован к проведению в назначенное время
Как стало известно «Чемпионату», матч регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги между «Сочи» и СКА запланирован к проведению в назначенное время — 17:00 мск. Ранее в СМИ появилась информация, что хоккеисты «Сочи» находятся в Грозном и не могут вернуться на домашний стадион.
«Хоккеисты «Сочи» в данный момент находятся в ледовом дворце «Большой» и готовятся к сегодняшнему матчу со СКА. Всё проходит в плановом и штатном режиме» — сообщил корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву источник, близкий к клубу.
«Сочи» на с