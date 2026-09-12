Экс-директор «Трактора»: разочаровывает «Динамо», я не верю в Тамбиева

Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин высказался о выступлении команд КХЛ на старте сезона, упомянув игру московского «Динамо».

«На старте чемпионата мне понравился «Локомотив». «Металлург» выигрывает, но на тоненького, может, команда под нагрузкой находится. «Барыс» понравился, команда играет с вдохновением, азартом. Также удачно стартовал «Салават», несмотря на поражение в Астане.

Разочаровывает московское «Динамо». Эта команда не должна так играть. Я не верю в Тамбиева, что он сможет довести «Динамо» до чемпионства. Ему больше походят команды, в которых нужно работать с молодёжью. Также не нравится игра минского «Динамо». В прошлом сезоне постоянно были в лидерах, а теперь начали чемпионат с поражений», — цитирует Баландина «РБ Спорт».