Форвард Александр Беляев высказался о микроклимате в «Спартаке»

Нападающий «Спартака» Александр Беляев рассказал про микроклимат в московской команде.

— В плане эмоций что-то поменялось? Тот же Скудра по опыту его предыдущей работы в клубах КХЛ всегда был очень эмоциональным человеком.

— Да тут ничего особо не поменялось. Все плюс-минус одинаково хороши. В КХЛ вообще нет слабых специалистов. Все на высоком уровне, все подсказывают друг другу, как лучше действовать. Микроклимат в команде хороший. Знаете, если кто-то думает, что тренер со своей идеологией и эмоциональным характером может нарушить микроклимат в команде, это всё бред, — приводят слова Беляева «Известия».