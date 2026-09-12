В хоккейной лиге Онтарио клуб обменял 16-летнего хоккеиста на 17 драфт-пиков

«Брэмптон Стилхедс» обменяли права на форварда Таннера Адамса в «Садбери Вулвз» на 17 драфт-пиков. Об этом сообщило руководство хоккейной лиги Онтарио (OHL).

16-летний Адамс был выбран «Брэмптоном» под общим третьим номером на драфте OHL 2026 года. В прошлом сезоне, выступая за академию «Хилл», нападающий набрал 88 (34+54) очков в 52 матчах.

В результате этой сделки «Стилхедс» получили 15 пиков от «Садбери» и два компенсационных пика от самой лиги:

Драфт OHL 2027 года:

— пятый общий выбор в первом раунде (от лиги);

— два пика во втором раунде (один от лиги в конце раунда);

— по одному пику в третьем, пятом и 10-м раундах.

Драфт OHL 2028 года:

— по одному пику во втором, третьем, четвёртом и пятом раундах.

Драфт OHL 2029 года:

— по одному пику во втором, третьем, четвёртом и шестом раундах.

Драфт OHL 2030 года:

— по одному пику во втором, пятом и шестом раундах.