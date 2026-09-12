Форвард «Ак Барса» Стась: спасение Билялова — точно сейв года!
Нападающий «Ак Барса» Андрей Стась прокомментировал поражение во встрече с «Металлургом» (2:3 Б) и оценил сейв голкипера казанского клуба Тимура Билялова.
— Хорошее впечатление от матча. Понятно, проиграли. Хороший такой боевой матч, много игры в неравных составах. Был шанс при формате «пять на три», должны были его использовать. В целом хорошая боевая игра.
— Счёт по игре?
— Играли две равные команды, которые хотели победить, мы не удержали преимущество, которое у нас было на последних секундах. Но это начало сезона, есть с чем работать, так что смотрим вперёд.
— Как тебе спасение Билялова после броска Джонсона?
— Это будет сейв года, 100%! — цитирует Стася «Сила спорта».