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Форвард «Ак Барса» Стась: спасение Билялова — точно сейв года!

Форвард «Ак Барса» Стась: спасение Билялова — точно сейв года!
Комментарии

Нападающий «Ак Барса» Андрей Стась прокомментировал поражение во встрече с «Металлургом» (2:3 Б) и оценил сейв голкипера казанского клуба Тимура Билялова.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 сентября 2026, пятница. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
Б
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Терехов (Семёнов, Миллер) – 00:20 (5x5)     1:1 Исхаков – 05:38 (4x5)     2:1 Галимов (Семёнов, Миллер) – 49:48 (5x5)     2:2 Силантьев (Михайлис, Провольнев) – 59:51 (6x5)     2:3 Исхаков – 65:00    

— Хорошее впечатление от матча. Понятно, проиграли. Хороший такой боевой матч, много игры в неравных составах. Был шанс при формате «пять на три», должны были его использовать. В целом хорошая боевая игра.

— Счёт по игре?
— Играли две равные команды, которые хотели победить, мы не удержали преимущество, которое у нас было на последних секундах. Но это начало сезона, есть с чем работать, так что смотрим вперёд.

— Как тебе спасение Билялова после броска Джонсона?
— Это будет сейв года, 100%! — цитирует Стася «Сила спорта».