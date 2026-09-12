«Беттмэна за такое бы уволили». Карандин — о буллитах до начала матчей в КХЛ

Бывший арбитр Юрий Карандин высказался о предложении президента КХЛ Алексея Морозова проводить серию буллитов до начала матча.

— Ваш вывод по истории с возможной реформой буллитов?

— Думаю, на родине хоккея, в Канаде, страна была бы просто в шоке от такой «инновации». А президент НХЛ Гэри Беттмэн, озвучив её, на следующий же день был уволен.

Для меня загадка, как Алексей Морозов на полном серьёзе озвучил эту цирковую историю. Всё-таки он всю жизнь провёл в хоккее, знает о нашей игре всё. Как ему пришла в голову такая «фантазия»?! У меня объяснение одно – президента КХЛ подставил кто-то из заместителей, совсем далёкий от хоккея. Другой версии нет! — цитирует Карандина Russia-Hockey.