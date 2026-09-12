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«Этому не должно быть никаких оправданий». Коттон — о неудачном старте ЦСКА

«Этому не должно быть никаких оправданий». Коттон — о неудачном старте ЦСКА
Комментарии

Защитник ЦСКА Алекс Коттон поделился впечатлениями от матча с «Адмиралом», в котором армейская команда проиграла со счётом 2:4.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 сентября 2026, пятница. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 4
Адмирал
Владивосток
1:0 Бучельников (Коттон, Зернов) – 16:25 (5x4)     1:1 Булавчук (Усманов, Чезганов) – 36:23 (5x5)     1:2 Мусоров (Волков, Хулапов) – 45:26 (5x5)     2:2 Дроздов (Карнаухов, Мамин) – 52:59 (5x5)     2:3 Грасс (Камара, Шулак) – 56:00 (5x4)     2:4 Моисеев (Булавчук) – 59:22 (en)    

«У «Адмирала» действительно работящая команда, по правде говоря, мы оказались к этому несколько не готовы. Нам нужно больше работать. Не знаю, почему у нас получается плохой старт сезона. Этому не должно быть никаких оправданий. Мы все хорошие хоккеисты, которые находятся в хорошей форме. Нам нужно усерднее работать и играть в свою игру.

Конечно, чувствую большую разницу со своим прошлым сезоном. ЦСКА – престижный клуб, здесь множество деталей, к которым нужно привыкнуть. Думаю, у меня это получается. Джереми Рой очень здорово помогает ребятам