«Этому не должно быть никаких оправданий». Коттон — о неудачном старте ЦСКА

Защитник ЦСКА Алекс Коттон поделился впечатлениями от матча с «Адмиралом», в котором армейская команда проиграла со счётом 2:4.

«У «Адмирала» действительно работящая команда, по правде говоря, мы оказались к этому несколько не готовы. Нам нужно больше работать. Не знаю, почему у нас получается плохой старт сезона. Этому не должно быть никаких оправданий. Мы все хорошие хоккеисты, которые находятся в хорошей форме. Нам нужно усерднее работать и играть в свою игру.

Конечно, чувствую большую разницу со своим прошлым сезоном. ЦСКА – престижный клуб, здесь множество деталей, к которым нужно привыкнуть. Думаю, у меня это получается. Джереми Рой очень здорово помогает ребятам