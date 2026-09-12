Хейз — о поражении от «Металлурга»: «Ак Барс» сыграл достаточно хорошо, чтобы победить

Нападающий «Ак Барса» Кевин Хейз прокомментировал поражение во встрече с «Металлургом» (2:3 Б).

– Матч с «Металлургом» – ваш второй в КХЛ. Что вы думаете об этой игре, о результате?

– Считаю, наша команда сыграла хорошо. Думаю, что мы склоняли игру в нужную сторону. Приятно взять одно очко, но, по-моему, мы сыграли достаточно хорошо, чтобы взять два очка и победить.

– Что думаете о команде соперника, о «Металлурге»? «Ак Барс» играл против них в плей-офф, возможно, вы слышали об этом. Это одна из сильнейших команд в КХЛ.

– Они были хороши, много влад