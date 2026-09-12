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Хейз — о поражении от «Металлурга»: «Ак Барс» сыграл достаточно хорошо, чтобы победить

Хейз — о поражении от «Металлурга»: «Ак Барс» сыграл достаточно хорошо, чтобы победить
Комментарии

Нападающий «Ак Барса» Кевин Хейз прокомментировал поражение во встрече с «Металлургом» (2:3 Б).

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 сентября 2026, пятница. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
Б
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Терехов (Семёнов, Миллер) – 00:20 (5x5)     1:1 Исхаков – 05:38 (4x5)     2:1 Галимов (Семёнов, Миллер) – 49:48 (5x5)     2:2 Силантьев (Михайлис, Провольнев) – 59:51 (6x5)     2:3 Исхаков – 65:00    

– Матч с «Металлургом» – ваш второй в КХЛ. Что вы думаете об этой игре, о результате?
– Считаю, наша команда сыграла хорошо. Думаю, что мы склоняли игру в нужную сторону. Приятно взять одно очко, но, по-моему, мы сыграли достаточно хорошо, чтобы взять два очка и победить.

– Что думаете о команде соперника, о «Металлурге»? «Ак Барс» играл против них в плей-офф, возможно, вы слышали об этом. Это одна из сильнейших команд в КХЛ.
– Они были хороши, много влад