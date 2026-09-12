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Джонсон — о победе над «Ак Барсом»: все бились до конца, отличный матч двух хороших команд

Джонсон — о победе над «Ак Барсом»: все бились до конца, отличный матч двух хороших команд
Комментарии

Нападающий «Металлурга» Люк Джонсон оценил победный матч с казанским «Ак Барсом» (3:2 Б).

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 сентября 2026, пятница. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
Б
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Терехов (Семёнов, Миллер) – 00:20 (5x5)     1:1 Исхаков – 05:38 (4x5)     2:1 Галимов (Семёнов, Миллер) – 49:48 (5x5)     2:2 Силантьев (Михайлис, Провольнев) – 59:51 (6x5)     2:3 Исхаков – 65:00    

«Это была отличная игра, две хорошие команды бились друг с другом. Много моментов было в обе стороны, но оба вратаря сыграли очень хорошо. Плотная, тяжёлая игра, из которой приятно выйти победителем.

Мы играли с этими ребятами в плей-офф в прошлом году, но в регулярном сезоне это уже, конечно, немного другой стиль игры. Плей-офф — это всегда другой уровень. Но тем не мен