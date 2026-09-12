Джонсон — о победе над «Ак Барсом»: все бились до конца, отличный матч двух хороших команд

Нападающий «Металлурга» Люк Джонсон оценил победный матч с казанским «Ак Барсом» (3:2 Б).

«Это была отличная игра, две хорошие команды бились друг с другом. Много моментов было в обе стороны, но оба вратаря сыграли очень хорошо. Плотная, тяжёлая игра, из которой приятно выйти победителем.

Мы играли с этими ребятами в плей-офф в прошлом году, но в регулярном сезоне это уже, конечно, немного другой стиль игры. Плей-офф — это всегда другой уровень. Но тем не мен